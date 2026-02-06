Поиск

Причиной отключения света в Запорожской области назвали технологическое нарушение

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в части Запорожской области из-за технологического нарушения в работе энергооборудования, сообщили в Минэнерго региона в пятницу.

"В Запорожской области зафиксировано технологическое нарушение в работе энергетического оборудования. Специалисты уже работают над устранением последствий, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее в пятницу губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что электроснабжение нарушено в шести муниципалитетах и частично в двух городских округах Запорожской области. Причины аварии в тот момент устанавливались.

Позднее в своем телеграм-канале Балицкий добавил, что социально значимые объекты на территории региона подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная медицинская и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

