Патрульный самолет ВМС США провел разведку вблизи Ирана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США в воскресенье провел полет над Персидским заливом вблизи Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет поднимался с авиабазы в Бахрейне. В ходе многочасового полета P-8A Poseidon курсировал над международными водами центральной части Персидского залива к северу от Бахрейна до ОАЭ.

Этот американский патрульный самолет регулярно используется для наблюдения за ситуацией в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.

В воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что на минувшей неделе провело в Персидском заливе учения с задействованием боевого корабля прибрежной зоны USS Santa Barbara и штурмовика A-10 Thunderbolt II.

По данным CENTCOM, в рамках учений Killer Tomato проводились реальные боевые стрельбы по надводным мишеням.

6 февраля P-8A Poseidon также проводил патрулирование к югу от Ирана. Самолет в течение нескольких часов курсировал над Ормузским проливом и Оманским заливом. Затем беспилотник MQ-4C Triton длительное время проводил разведывательный полет над международными водами Оманского залива близ юго-восточного побережья Исламской Республики.