Самолет и беспилотник ВМС США провели патрулирование к югу от Ирана

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в четверг один за другим провели многочасовые полеты к юго-востоку от Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

P-8A Poseidon в течение нескольких часов курсировал над Ормузским проливом и Оманским заливом. Затем беспилотник MQ-4C Triton длительное время проводил разведывательный полет над международными водами Оманского залива близ юго-восточного побережья Исламской Республики.

Иранские разведывательные БПЛА за последние двое суток полетов в этих районах не осуществляли.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), во вторник палубный истребитель F-35C Lightning II сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в районе Аравийского моря.