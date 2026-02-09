Маск назвал сроки строительства саморазвивающихся городов на Луне и Марсе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX в ближайшие десятилетия намерена приступить к созданию саморазвивающихся городов на Луне и Марсе. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в соцсети X.

По словам предпринимателя, специалисты SpaceX сосредоточились на разработке лунного проекта. Маск отметил, что первые значимые результаты могут быть достигнуты менее чем за десять лет, тогда как строительство аналогичной инфраструктуры на Марсе потребует более двух десятилетий.

"Миссия SpaceX остается неизменной: распространить сознание и жизнь в том виде, в каком мы их знаем, до самых звезд", - написал Маск.

Он пояснил, что отправка пилотируемых миссий на Марс возможна лишь в периоды сближения планет, которые происходят раз в 26 месяцев, при этом перелет занимает около шести месяцев. Полеты на Луну, по его словам, могут осуществляться каждые десять дней, а время в пути составляет два дня. Это, по мнению Маска, позволит значительно быстрее завершить строительство лунного города.

При этом SpaceX намерена приступить к созданию марсианского города в течение ближайших 5–7 лет. Маск подчеркнул, что приоритетом компании является обеспечение долгосрочного будущего цивилизации, а Луна рассматривается как наиболее оперативный путь к достижению этой цели.

7 февраля издание Wall Street Journal сообщило, что SpaceX известила инвесторов о смене приоритетов в пользу полета на Луну. По данным издания, запланированная на 2026 год миссия на Марс отложена на более поздний срок. На март 2027 года планируется посадка на Луне без астронавтов на борту.