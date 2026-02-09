Поиск

Маск назвал сроки строительства саморазвивающихся городов на Луне и Марсе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX в ближайшие десятилетия намерена приступить к созданию саморазвивающихся городов на Луне и Марсе. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в соцсети X.

По словам предпринимателя, специалисты SpaceX сосредоточились на разработке лунного проекта. Маск отметил, что первые значимые результаты могут быть достигнуты менее чем за десять лет, тогда как строительство аналогичной инфраструктуры на Марсе потребует более двух десятилетий.

"Миссия SpaceX остается неизменной: распространить сознание и жизнь в том виде, в каком мы их знаем, до самых звезд", - написал Маск.

Он пояснил, что отправка пилотируемых миссий на Марс возможна лишь в периоды сближения планет, которые происходят раз в 26 месяцев, при этом перелет занимает около шести месяцев. Полеты на Луну, по его словам, могут осуществляться каждые десять дней, а время в пути составляет два дня. Это, по мнению Маска, позволит значительно быстрее завершить строительство лунного города.

При этом SpaceX намерена приступить к созданию марсианского города в течение ближайших 5–7 лет. Маск подчеркнул, что приоритетом компании является обеспечение долгосрочного будущего цивилизации, а Луна рассматривается как наиболее оперативный путь к достижению этой цели.

7 февраля издание Wall Street Journal сообщило, что SpaceX известила инвесторов о смене приоритетов в пользу полета на Луну. По данным издания, запланированная на 2026 год миссия на Марс отложена на более поздний срок. На март 2027 года планируется посадка на Луне без астронавтов на борту.

Илон Маск SpaceX Луна Марс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента

 Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента

Социалист Сегуру побеждает на выборах президента Португалии

 Социалист Сегуру побеждает на выборах президента Португалии

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

 Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Японии не планирует перестановок в правительстве после победы ее партии на выборах

СМИ сообщили, что правящая ЛДП уверенно выигрывает на выборах в Японии

 СМИ сообщили, что правящая ЛДП уверенно выигрывает на выборах в Японии

Иран продолжит координацию действий с Россией и КНР при переговорах с США

Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана

 Аракчи заявил, что Иран не намерен полностью отказываться от обогащения урана

Издатель The Washington Post ушел в отставку после увольнения трети сотрудников

 Издатель The Washington Post ушел в отставку после увольнения трети сотрудников

Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

 Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8349 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });