В Таиланде парламентские выборы выиграла партия премьер-министра

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Таиланде досрочные выборы в нижнюю палату Национальной ассамблеи выиграла партия "Пхумчайтхаи" ("Гордость Таиланда"), которую возглавляет действующий премьер-министр Анутхин Чанвиракун, сообщает Bangkok Post.

После обработки 94% голосов "Пхумчайтхаи" получает 194 из 500 мест, следом идет "Народная партия" со 116 местами. Популистская партия "Пхыа Тхаи" ("Для Таиланда") получает 76 мест. Таким образом, победившей партии не удалось обеспечить большинство в парламенте.

Лидер "Народной партии" Наттхапхонг Рыангпаньявут заявил, что не будет участвовать в формировании коалиционного правительства с "Пхумчайтхаи", но он также не собирается предпринимать попытки по созданию коалиции в противовес победителю. Азиатские СМИ отмечают, что победившая партия, вероятно, сформирует коалицию с популистской партией "Кла Тхам" ("Смелость действовать").

По официальным данным, явка на выборах составила 64%.

Помимо выборов, в воскресенье состоялся референдум по вопросу о том, нужна ли стране новая конституция - взамен принятой в 2017 году, которая подвергается критике за сосредоточение власти, в частности, в Сенате. По последним данным, около 60% избирателей высказались за разработку новой конституции, 32% проголосовали против. Остальные воздержались.

Нижнюю палату парламента распустили в декабре 2025 года, ссылаясь на неспособность правительства меньшинства управлять государством.