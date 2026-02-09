Поиск

Постпред США заявил, что Вашингтон не собирается демонтировать НАТО

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не намеревается ликвидировать НАТО и не стремится к изменению мирового порядка, заявил постпред США при Организации Мэттью Уитакер.

"США не пытаются демонтировать НАТО или подорвать существующий мировой порядок", - цитирует газета The Guardian постпреда.

По словам дипломата, в Вашингтоне "лишь хотят сбалансировать распределение оборонного бремени между разными странами НАТО, подталкивая европейских союзников делать больше, быть умелыми и сильными, потому что именно эта сила и гарантирует мир".

Он разъяснил, что США хотят лишь заставить альянс "работать так, как и было задумано", то есть задействовать потенциал всех его стран. Уитакер добавил, что США раздражает то, что "в Европе много говорят и мало делают", и что союзники тратят больше времени на обсуждение проблем, чем на их решение.

Отвечая на вопрос о притязаниях США на Гренландию - автономную территорию Дании - Уитакер утверждал, что интерес США к этой территории связан только с тем, чтобы Гренландия "могла защищать себя от России и Китая".

The Guardian также напоминает, что ранее в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на 13 - 15 февраля, был выпущен предварительный доклад c утверждениями, что Европе нужно действовать более решительно и более независимо в военной сфере, поскольку администрация США более не разделяет "демократические нормы и ценности".

