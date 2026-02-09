В ЕС подчеркнули значение переговоров США и Ирана для решения иранской ядерной проблемы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры, которые США ведут с Ираном, чрезвычайно важны для решения иранской ядерной проблемы, считают в ЕС.

"Мы убеждены, что эти переговоры являются единственной возможностью, чтобы суметь найти решение иранской ядерной проблемы", - заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Евросоюз призывает Иран соблюдать все свои обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, о чем ему также регулярно напоминают в МАГАТЭ и ООН.

"С нашей стороны, мы продолжаем работать над переговорным решением в сотрудничестве с Советом Безопасности ООН", - добавил аль-Ануни.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане в пятницу, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран, в свою очередь, выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только иранский ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.