США направили на Ближний Восток еще одну группу стелс-истребителей F-35

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты направили на Ближний Восток еще одну группу из шести стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

В воскресенье самолеты после трансатлантического перелета при поддержке трех самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker совершили промежуточную посадку на авиабазе Лейкенхит в Великобритании для последующей переброски на Ближний Восток.

Ранее США уже перебросили в регион аналогичную группу из шести самолетов. На находящемся в Аравийском море американском авианосце также базируется эскадрилья из 12 истребителей F-35C. В минувший вторник один из них сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приблизился к авианосцу.

Помимо F-35C на авианосце также базируются три эскадрильи истребителей F/A-18 Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения.

По данным издания, ВВС США ранее уже разместили на авиабазах на Ближнем востоке три эскадрильи F-15E Strike Eagle, одну эскадрилью F-16 Fighting Falcon и одну эскадрилью штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

Помимо боевых самолетов США развернули в регионе средства противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, отмечает издание.