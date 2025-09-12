США поставили Польше партию танков Abrams новейшей версии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Польшу прибыла партия американских танков Abrams M1A2SEPv3, сообщил в соцсетях министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"В Польшу прибыла очередная партия бронетехники. Одна из крупнейших поставок морским транспортом включает 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технической поддержки M88A2 Hercules. Новая техника скоро поступит в наши подразделения", - написал он.

В Агентстве по вооружениям при Минобороны Польши уточнили, что речь идет о новейшей версии танков Abrams M1A2SEPv3. Сообщается, что они поступят на вооружение 18-й механизированной "Железной" дивизии Войска Польского и 1-й Варшавской бронетанковой бригады в частности.

На вооружении польской армии уже стоит 116 танков Abrams предыдущих версий, также поставлено около 100 танков в новой модификации.

Abrams M1A2SEPv3 отличают применение композитной брони, усовершенствованные системы управления огнем, возможность стрельбы осколочно-фугасными снарядами и ряд других улучшений.