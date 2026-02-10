Макрон не считает, что трения между Европой и США остались позади

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Отношения Европы и США остаются напряженными на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, заявил во вторник французский президент Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde и ряду других европейских изданий.

"Сначала в наш адрес поступают угрозы и запугивания. А потом вдруг Вашингтон отступает, и нам кажется, что все позади. Но не верьте в это ни на секунду", - ответил Макрон на вопрос, стоит ли верить в смягчение позиции Трампа по Гренландии.

Президент Франции также призывает сопротивляться агрессивным действиям США. "Когда речь идет о явных агрессивных действиях, думаю, мы не должны прогибаться и пытаться урегулировать проблему. Думаю, мы уже пробовали такие мягкие стратегии. Они не работают", - заявил Макрон.

Изначально Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, являющаяся частью Дании, вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей как Дании, так и Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах по поводу компромиссного варианта.