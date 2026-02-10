Поиск

Иран призвал США не зависеть от Израиля в принятии внешнеполитических решений

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Ирана призвали США действовать на мировой арене, не поддаваясь влиянию третьих сторон, в частности, Израиля, сообщает во вторник агентство "Мехр".

"Иран ведет переговоры с США. Белый дом должен действовать без внешнего давления, особенно со стороны Израиля, который игнорирует региональные и даже американские интересы", - заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что, по мнению Тегерана, Израиль мешает переговорам между Ираном и США, назвав согласование действий Вашингтона с требованиями Израиля ключевой проблемой во внешней политике США.

По его словам, именно Израиль разжег кризис, связанный с опасениями вокруг иранской ядерной программы.

Говоря о переговорах с Вашингтоном, Багаи заявил, что для Ирана главным поводом относиться к ним скептически являются действия США в отношении Тегерана на протяжении последних 10-15 лет. При этом он подчеркнул, что Иран продолжает выступать за диалог.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане в минувшую пятницу, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран, в свою очередь, выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только иранский ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.

