Президент Франции выступил в поддержку европейского проекта по истребителям

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейские страны должны реализовать проект разработки истребителя следующего поколения (Future Combat Air System, FCAS), поскольку он перспективен. Он сказал об этом в интервью европейским СМИ, в том числе Le Monde.

"Это хороший проект. Я не слышал ни одного слова с немецкой стороны о том, что он не является таким. Я лично считаю, что нужно его и дальше продвигать", - сказал президент и добавил, что планирует обсудить эту тему с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Макрон также отметил важность достижения прогресса в вопросе совместного европейского проекта по разработке танков.

Осенью 2025 года Financial Times писала, что Франция и ФРГ изучают возможность сменить франко-германо-испанский проект истребителя следующего поколения FCAS на менее масштабный - по созданию сети по обмену данными между военными. Кроме того, СМИ сообщали, что по некоторым данным программа FCAS может быть сорвана из-за задержек и споров о том, какая страна получит наибольшую долю работ.