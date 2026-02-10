Поиск

Президент Финляндии выступил за восстановление отношений с РФ после урегулирования на Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб высказался за восстановление отношений с Россией после урегулирования на Украине.

"Уже пару лет мы обсуждаем, в какой момент можно будет установить связь с Россией на более высоком уровне. После войны отношения должны быть тем или иным образом восстановлены", - заявил он во вторник на встрече с журналистами.

Как сообщает телерадиовещатель Yle, Стубб отметил, что с Россией поддерживаются дипломатические отношения через министерства иностранных дел и посольства, а в некоторых конкретных вопросах, например, через пограничное сотрудничество.

Он сообщил, что обсуждал вопрос отношений с РФ с президентом Франции после недавнего визита в Москву его советника. "Вместе с нашими европейскими коллегами мы пытаемся координировать, кто и каким образом контактирует с Россией", - сказал президент.

"Европа хочет сидеть за столами, где принимаются решения. Русские не хотят видеть европейцев за этими столами", - сказал Стубб, имея в виду переговоры по Украине.

"Однако в какой-то момент отношения между Финляндией и Россией восстановятся", - считает президент республики. "Эти отношения уже не будут прежними, но факт в том, что Россия - наш сосед, и в какой-то момент мы восстановим отношения. Практически, спокойно и сдержанно. В какой-то момент ситуация откроется, но сейчас не время для этого", - отметил Стубб.

При этом, по его словам, "Финляндия также должна подготовиться к возможности, что в будущем Россия разместит войска у восточной границы" страны. По мнению Стубба, "это обычная стратегия российской оборонной политики, особенно сейчас, когда Финляндия - страна НАТО".

