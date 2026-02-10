Представитель Ирана в Омане обсудил итоги первого раунда непрямых переговоров с США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU -Итоги первого раунда непрямых переговоров Ирана и США обсудил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Лариджани в Омане, куда прибыл с визитом и встретился с султаном Хайсамом бин Тариком, сообщает во вторник "Мехр".

"Стороны рассмотрели последние события в иранско-американских переговорах и обсудили пути достижения сбалансированного и справедливого соглашения, которое бы отвечало интересам обеих сторон", - пишет агентство.

По его данным, "в ходе обсуждений также была подчеркнута важность возвращения к диалогу и переговорному процессу как средству преодоления разногласий и мирного урегулирования споров в интересах укрепления регионального и международного мира и безопасности".

Между тем Associated Press сообщает, что по всей вероятности, Лариджани "привез иранский ответ на первый раунд непрямых переговоров, прошедших на прошлой неделе в Маскате с американцами".

Ранее Иран уже передавал свои позиции в письменном виде при взаимодействии с делегацией США. Иранские СМИ сообщали, что Лариджани должен передать во время поездки "важное послание".

По информации иранского государственного информационного агентства ИРНА, встреча Лариджани с султаном Омана продолжалась почти три часа. Ни Иран, ни Оман не раскрыли деталей обсуждений на переговорах.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане в минувшую пятницу, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только иранский ядерный проект.

Консультации прошли в то время как США сконцентрировали значительную боевую группировку близ Ирана.