Япония выделит $3,8 млн на программу ЮНЕСКО для Украины

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Япония согласилась предоставить ЮНЕСКО дополнительный взнос в размере $3,8 млн для реализации проектов организации на Украине, следует из сообщения на сайте организации.

С учетом нового транша общий объем японской поддержки достиг $29,1 млн - почти 40% всех средств, мобилизованных организацией для украинского направления.

В ЮНЕСКО уточнили, что финансирование направлено на проекты в сферах культуры, образования, коммуникаций и информации. Программа предусматривает восстановление объектов культурного наследия, поддержку образовательных инициатив и развитие медиасреды.

Всего, по данным организации, на данный момент мобилизовано более $75 млн для реализации программы на территории Украины.