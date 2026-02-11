Глава ГК "Ташир" Карапетян избран в Армении председателем политической партии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Находящийся под домашним арестом в Ереване российский бизнесмен армянского происхождения, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян избран главой политической партии в Армении.

"Сегодня состоялся съезд партии Самвела Карапетяна. Избраны новый председатель и совет. Самвел Карапетян единогласно избран председателем партии", - написала в соцсети пресс-секретарь возглавляемого Карапетяном движения "По-нашему" Марианна Каграманян.

По ее словам, название партии будет обнародовано в четверг на официальной церемонии презентации политической силы, в тот же день будет названо имя кандидата от партии на пост премьер-министра.

Очередные парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня.

19 января Апелляционный антикоррупционный суд Армении принял решение об изменении меры пресечения в отношении Карапетяна, он помещен под домашний арест, применен залог и подписка о невыезде. Сняты ограничения на публичные призывы и выступления.

18 июня 2025 года суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес были дополнены пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал тогда Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении, а также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. 17 ноября Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила ЗАО "Электрические сети Армении" лицензии на распределение электрической энергии.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством страны стали напряженными после признания правительством принадлежности Карабаха Азербайджану.