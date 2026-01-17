Суд в Армении вновь освободил главу ГК "Ташир" Карапетяна из СИЗО и поместил под домашний арест

Во время митинга в поддержку арестованного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна. Архивное фото Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Апелляционный антикоррупционный суд Армении вновь принял решение изменить меру пресечения российскому бизнесмену армянского происхождения, президенту группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну, освободить его из СИЗО и отправить под домашний арест с залогом и подпиской о невыезде.

Сняты ограничения на публичные призывы и выступления, сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян в соцсетях.

Он отметил, что Карапетян проходит лечение в медицинском центре, у него диагностирован коронавирус и двусторонняя пневмония.

30 декабря Антикоррупционный суд Армении принял решение об изменении меры пресечения Карапетяну, назначив домашний арест и освобождение под залог.

16 января по решению суда он вновь был отправлен в СИЗО прямо из медцентра.

Как сообщалось, 18 июня 2025 года суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении, а также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. 17 ноября Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила ЗАО "Электрические сети Армении" лицензии на распределение электрической энергии.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна. С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.