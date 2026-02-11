Поиск

Лондон выделит 150 млн фунтов на закупку вооружений США для Киева

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания согласилась выделить 150 млн фунтов на закупку американских вооружений для Украины в рамках инициативы НАТО под названием PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), сообщает Politico со ссылкой на министра обороны страны Джона Хили.

Издание отмечает, что таким образом Великобритания стала последним из союзников по НАТО, присоединившимся к инициативе.

По данным Politico, в 2025 году программа привлекла около $5 млрд для Украины. Ранее в феврале глава НАТО Марк Рютте заявил, что он "абсолютно уверен", что альянс может собрать дополнительные $15 млрд в этом году.

Накануне западные СМИ со ссылкой на постпреда США при альянсе Мэттью Уитакера сообщали, что страны НАТО уже обязались закупить по программе PURL американского вооружения на сумму более $4,5 млрд для Киева. По словам Уитакера, соответствующие обязательства поступили от 21 государства НАТО и двух партнеров альянса.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она предназначена для закупок вооружения американского производства, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти. Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.

Помощь Украине в рамках PURL станет главной темой на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 12 февраля.

Великобритания Марк Рютте НАТО США Украина Джон Хили PURL
