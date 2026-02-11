Швейцария вынесет на референдум идею ограничить численность населения 10 млн человек

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Швейцария проведет референдум по радикальному предложению ограничить численность населения страны десятью миллионами человек. Голосование по инициативе, которую поддержала влиятельная правая Швейцарская народная партия SVP, пройдет в середине июня, сообщило правительство страны.

Это решение может поставить под угрозу ключевые соглашения страны с Евросоюзом, а также ограничить приток в Швейцарию квалифицированных иностранных специалистов, пишет Financial Times.

Инициатива предусматривает ограничение численности постоянного населения Швейцарии на уровне не более 10 млн человек к 2050 году, а также автоматическое введение ограничительных мер в случае, если она превысит 9,5 млн человек до этого срока. Среди таких мер - сокращение квот на предоставление убежища и воссоединение семей.

Сейчас население Швейцарии составляет 9,1 млн человек, с 2000 года оно выросло на 25%, в частности, благодаря притоку иммигрантов. Доля зарубежных граждан в Швейцарии является одной из самых высоких в Европе - 27%.

Поддержка инициативы об ограничении численности населения внутри страны довольно высока, отмечает FT. В SVP утверждают, что всплеск роста населения перегружает инфраструктуру, наносит ущерб окружающей среде и способствует увеличению стоимости аренды недвижимости.

Инициатива предполагает, что в случае роста численности населения выше отметки в 10 млн, правительство будет обязано задействовать все доступные инструменты государственной политики для ее сокращения, включая пересмотр или расторжение международных соглашений, таких как режим свободного передвижения граждан между Швейцарией и ЕС.

Принятие инициативы может иметь далеко идущие последствия для ориентированных на глобальный рынок местных компаний, включая Nestle, Novartis и Roche, которые в значительной степени зависят от привлечения иностранных специалистов, отмечает FT.

Союз работодателей Швейцарии Economiesuisse отмечает зависимость местных компаний от сотрудников из других европейских стран. Принятие инициативы может привести к переносу компаниями деятельности за границу, потере налоговых поступлений, замедлению внедрения инноваций и падению качества услуг, предупреждает Economiesuisse.