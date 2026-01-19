Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

Фото: Li Peiyun/VCG via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Население Китая в 2025 году сократилось на 3,39 млн человек и составило 1 млрд 404,89 млн, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Численность населения снизилась четвертый год подряд.

В прошлом году в стране родилось 7,92 млн детей по сравнению с 9,54 млн годом ранее. Это минимальный уровень за всю историю подсчетов (с 1949 года).

Резкое падение может быть отчасти связано с ростом показателя в 2024 году, основная часть которого пришлась на Год Дракона, считающийся в китайской культуре благоприятным для заключения брака и рождения детей, отмечает The Wall Street Journal.

Количество смертей в КНР в 2025 году увеличилось до 11,31 млн с 10,93 млн в 2024 году, по данным ГСУ.

Доля городского населения составила 67,89% - на 89 базисных пунктов больше, чем по итогам предыдущего года.