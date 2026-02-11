Рютте заявил, что для вступления в силу гарантий безопасности для Киева нужно мирно решить конфликт

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мирное решение украинского конфликта необходимо для вступления в действие гарантий безопасности для Украины, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Разумеется, нужны мирные договорённости перед тем, как будут активированы гарантии безопасности", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран НАТО. Генсек альянса ответил на вопрос о состоянии международных усилий по гарантиям безопасности для Украины в свете мирных переговоров.

По его словам, "коалиция желающих" и другие союзники и партнеры обсуждают, как можно коллективно поддержать Украину после мирных договорённостей и прекращения огня. "Ну и под руководством президента США в контексте взаимодействия с Украиной и Россией нужно понять, готовы ли россияне играть по правилам", - отметил генсек Североатлантического альянса.

"Естественно, первый и самый главный элемент гарантий безопасности - это ВСУ, независимо от любых договоренностей о прекращении огня. Будем надеяться, что такие договоренности будут достигнуты как можно раньше", - подчеркнул Рютте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял о неприемлемости ввода на территорию Украины иностранных воинских контингентов.