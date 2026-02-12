Беспилотник ВМС США провел разведку в Оманском заливе к югу от Ирана

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton в среду провел многочасовой полет к юго-востоку от побережья Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен с авиабазы Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. В течение нескольких часов он курсировал над международными водами Оманского залива вблизи Ирана.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. метров и скорости до 610 км/ч.

В настоящее время на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ размещены три американских беспилотника MQ-4C Triton.