Руководители миссии Crew-12 одобрили запуск корабля с космонавтом "Роскосмоса" к МКС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Руководители миссии Crew-12 дали добро на начало обратного отсчета до запуска в пятницу корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

"Команды NASA и SpaceX завершили заключительную проверку готовности к запуску миссии Crew-12 на МКС. Руководители миссии дали добро на начало обратного отсчета до запуска", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 05:15 по времени Восточного побережья США (в 13:15 по мск). По данным NASA, погодные условия на стартовой площадке благоприятны для запуска на 85%, основная проблема - кучевые облака. Команды продолжают отслеживать усиление ветра вдоль Атлантического побережья на траектории полета, из-за чего был перенесен планировавшийся 11 февраля запуск.

Корабль Crew Dragon должен будет состыковаться с МКС в субботу приблизительно в 15:15 по времени Восточного побережья США (в 23:15 по мск).

В состав экипажа миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

В настоящее время на МКС работают астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".