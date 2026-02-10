Поиск

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" к МКС перенесен на 13 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Запуск миссии Crew-12 на корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен с четверга на пятницу, сообщили в "Роскосмосе".

"По информации NASA, запуск корабля Crew Dragon с (российским космонавтом - ИФ) Андреем Федяевым к МКС перенесен на 13 февраля из-за погодных условий", - говорится в сообщении.

Запуск корабля планируется не ранее 13 февраля в 13:15 по Москве.

29 января NASA сообщило, что запуск корабля Crew Dragon запланирован на 11 февраля в 14:01, затем пуск был перенесен на сутки.

В состав экипажа, помимо Федяева, входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено. Федяев отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

В настоящее время на борту станции работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

