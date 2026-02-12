Глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Находящийся под домашним арестом в Ереване российский бизнесмен армянского происхождения, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от партии "Сильная Армения".

"Наш кандидат на пост премьер-министра Армении - Самвел Карапетян", - заявил на официальной церемонии презентации политсилы член возглавляемого Карапетяном общественного движения "По-нашему" Нарек Карапетян.

В минувшую среду Карапетян единогласно был избран председателем партии "Сильная Армения".

Между тем, в соответствии со статьей 148 Конституции Армении Самвел Карапетян не имеет права избираться в должности премьер-министра. Кандидат в премьер-министры должен был последние четыре года быть только гражданином Армении и последние четыре года - постоянно проживать в Армении, а Карапетян является также гражданином России, последние четыре года также проживал на территории РФ.

Нарек Карапетян добавил, что через 20 дней после парламентских выборов, в случае победы, партия "Сильная Армения" выступит с решением о соответствующем законодательном изменении, после принятия которого Самвел Карапетян получит право на избрание.

"В нашей Конституции есть статья 148, которая определяет требования к премьер-министру. А как меняется, определяется статья 148? Только голосованием в парламенте, для этого не нужен референдум. А какие выборы намечены на 7 июня?" - заявил Нарек Карапетян.

Очередные парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня. Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила, будет иметь право на избрание премьер-министра республики.

19 января Апелляционный антикоррупционный суд Армении принял решение об изменении меры пресечения в отношении Карапетяна, он помещен под домашний арест, применен залог и подписка о невыезде. Сняты ограничения на публичные призывы и выступления.

18 июня 2025 года суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес были дополнены пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал тогда Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении, а также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. 17 ноября Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила ЗАО "Электрические сети Армении" лицензии на распределение электрической энергии.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством страны стали напряженными после признания правительством принадлежности Карабаха Азербайджану.