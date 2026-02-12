Поиск

Племянник католикоса всех армян переведен под домашний арест

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Армении суд перевел из СИЗО под домашний арест главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, племянника католикоса всех армян Гарегина второго - епископа Мкртича Прошяна. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Прошяна Ара Зограбян.

Епископ был арестован 16 октября 2025 года. Следствие обвинило его в принуждении к участию в собраниях и митингах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что Гарегин второй должен отречься от престола, и считает его угрозой госбезопасности. По утверждениям Пашиняна, католикос лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

Ранее были арестованы глава канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян и брат католикоса Геворк Нерсисян.

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаэл Аджапахян ранее был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Арестован также лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, он обвиняется в планировании террористических действий и захвата власти в Армении.

