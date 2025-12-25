В Армении лишили церковь права на безвозмездное получение земель в собственность

Кроме того, правительство страны решило закрыть церковный телеканал

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о расформировании ЗАО "Духовно-культурная общественная телекомпания" и его ликвидации. ЗАО транслировала в Армении церковный телеканал "Шогакат" с 2011 года.

В обосновании решения отмечается, что основанием для расформирования является закон "О внесении изменений в закон "Об аудиовизуальных средствах массовой информации"", принятый парламентом Армении в октябре.

Трансляция церковного телеканала прекратится с 1 января 2026 года.

Кроме того, правительство Армении одобрило поправку в Земельный кодекс страны, согласно которому Армянская апостольская церковь лишается права безвозмездного получения в собственность земельных участков.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой госбезопасности страны. Недавно Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

Ранее суд в Ереване арестовал главу канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви, архиепископа Аршака Хачатряна. По данным следствия, архиепископ Аршак обвиняется в том, что якобы поручил подложить наркотики в сумку одному из участников акции протеста против Католикоса всех армян в 2018 году.

Суд арестовал также главу Арагацотнской епархии ААЦ, племянника Гарегина Второго епископа Мкртича Прошяна, а также брата Католикоса Геворка Нерсисяна. Они обвиняются в принуждении к участию в собраниях и митингах и препятствовании избирательной кампании.

В начале октября суд в Ереване приговорил главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Он обвиняется в призывах к захвату власти.

В конце июня в Ереване был арестован лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, он обвиняется в планировании террористических действий и захвата власти в Армении.