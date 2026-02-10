Пашинян обвинил Армянскую апостольскую церковь в финансировании политических процессов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Армянскую апостольскую церковь в теневом финансировании политических процессов.

"У нас есть информация, которая, конечно, проверяется, что в формате Святой армянской апостольской церкви в Армению внедряются теневые финансы для использования в политических целях", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Он подчеркнул, что церковь не должна позиционировать себя не только "в качестве государства в государстве, но и в качестве иностранного государства в государстве".

"Церковь не должна заниматься политикой и быть участником внутриполитической жизни", - сказал Пашинян.

Он добавил, что не откажется от своего требования об отречении от престола Католикоса всех армян, поскольку "речь идет о безопасности и суверенитете нашей страны".

4 января премьер Армении с выступившими против Католикоса десятью епископами подписал "дорожную карту благоустройства" Армянской апостольской церкви с целью свержения с престола Католикоса всех армян Гарегина Второго.

Пашинян неоднократно заявлял о необходимости отречения от престола Гарегина Второго, называл его угрозой безопасности страны. По словам главы государства, Католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

В конце декабря правительство Армении приняло решение о расформировании ЗАО "Духовно-культурная общественная телекомпания" и его ликвидации. ЗАО транслировала в Армении церковный телеканал "Шогакат" с 2011 года. Кроме того, правительство Армении одобрило поправку в Земельный кодекс страны, согласно которому Армянская апостольская церковь лишается права безвозмездного получения в собственность земельных участков.