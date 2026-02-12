Поиск

МИД Белоруссии сообщил о регулярных контактах со странами Запада

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Руководство Белоруссии поддерживает регулярные рабочие контакты с западными государствами, в частности, с Францией, заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.

"Такие визиты не являются чем-то из ряда вон выходящим. Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными государствами. При этом диалог как по двусторонним каналам, так и на полях многосторонних мероприятий зачастую имеет конфиденциальный характер", - отметил он.

"Коль скоро эта информация была обнародована, мы подтверждаем, что 5 и 6 февраля в Минске по приглашению белорусской стороны находился директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Французской республики Брис Рокфёй", - сказал пресс-секретарь МИД.

