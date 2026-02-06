Politico узнало, что в ЕС рассматривают возможность возобновления диалога с РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В ЕС рассматривают вероятность возобновления диалога с Россией, пишет в пятницу издание Politico.

"В Брюсселе существует общее понимание того, что контекст сейчас сильно отличается от 2022 года, и эти инициативы были хорошо согласованы с другими столицами", - пишет издание со ссылкой на неназванного европейского дипломата, который участвует в изучении данного вопроса.

Другой европейский дипломат подчеркнул, что этот шаг (улучшение отношений с Россией - ИФ) "будет поддержан, пока он не предполагает действий за спиной Украины".

Ранее в СМИ появилась информация, что советник президента Франции Эммануэль Бонн приезжал 3 февраля в Москву для проведения переговоров с российскими официальными лицами, в частности, с помощником президента Юрием Ушаковым, поскольку Европа готовится к более активному участию в переговорном процессе.

Согласно сообщениям, целью поездки Бонна в Москву было убеждение российской стороны в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, и что они не станут "просто так подписывать какие-либо соглашения" для прекращения конфликта на Украине.

3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому "ведутся обсуждения на техническом уровне". Он также сообщил, что собирается позвонить российскому коллеге.

Между тем накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT: "Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони".

"Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции", - подчеркнул глава МИД РФ.