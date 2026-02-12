Поиск

WSJ сообщила о тайных поставках терминалов Starlink иранским оппозиционерам

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США отправили в Иран тысячи терминалов Starlink для того, чтобы обеспечить интернетом оппозиционно настроенных иранцев, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Поставки начались после пресечения протестов в январе. Речь идет о примерно шести тысячах комплектов спутникового интернета.

Это был первый случай, когда США напрямую отправили Starlink в Иран, отмечает WSJ.

Американские источники издания сообщили, что Госдепартамент США в предыдущие месяцы закупил почти 7 тыс. терминалов Starlink, "чтобы помочь противникам режима обходить отключения интернета в Иране". При этом часть бюджета, предназначенного для обеспечения свободы интернета в Иране, в частности, программы VPN, были перенаправлены именно на закупку терминалов Starlink. По словам чиновников, Трамп знал о поставках, "но неизвестно, одобрил ли он этот план лично, или это сделал кто-то другой".

В Иране владение Starlink незаконно и грозит многолетним тюремным сроком. Тем не менее, пишет WSJ, "десятки тысяч иранцев имеют такие спутниковые терминалы и используют их, чтобы поддерживать связь с единомышленниками и делиться информацией, минуя государственные файрволы и цензуру".

Представитель Госдепартамента сообщил газете, что ведомство поддерживает целый ряд инструментов для поддержки интернета в Иране, включая VPN и другие технологии. По его словам, администрация расширяет эти возможности и работает с другими международными партнерами, чтобы разделить расходы на это расширение.

Газета приводит внутренние данные Госдепа: около 30 млн иранцев пользовались финансируемыми США VPN во время массовых протестов 2022 года. По оценкам ведомства, примерно 20 % иранцев могли сохранять ограниченный доступ к интернету с помощью финансируемых США VPN-сервисов в ходе 12-дневной войны в июне 2025 года, когда иранское правительство практически полностью отключило интернет после ударов США и Израиля.

В конце декабря 2025 года Иран охватили массовые протесты в связи с девальвацией национальной валюты, которые впоследствии стали носить политический характер и переросли в беспорядки.

Трамп грозил, что США будут готовы пойти на жесткие меры против Ирана, если он попытается возобновить ядерную программу. В настоящее время вблизи Ирана сосредоточены существенные боевые силы США.

США и Иран ранее провели пять раундов переговоров. Позднее переговоры были прерваны, поскольку в июне 2025 года Израиль, а затем и США нанесли удары по Ирану. Переговоры возобновились в 2026 году в столице Омана Маскате, стороны договорились о продолжении переговорного процесса.

