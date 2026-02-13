В КНДР назвали обнадеживающими сожаления Южной Кореи из-за инцидента с дронами

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Раскаяние Сеула в связи с попаданием южнокорейских беспилотников в воздушное пространство КНДР является разумным, однако теперь южнокорейские власти должны принять меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, заявила в пятницу сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

"То, что министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён 10 февраля официально выразил сожаление по поводу инцидента с вторжением беспилотника в республику в начале нового года, думаю, является обнадеживающим моментом. Оцениваю это как относительно разумное решение", - приводит ее слова агентство ЦТАК.

Вместе с тем Ким Ё Чжон призвала Сеул принять меры, которые позволили бы избежать аналогичных инцидентов в будущем. Она подчеркнула, что повторная провокация приведет к ответу со стороны Пхеньяна.

В начале января КНДР обвинила Сеул в нарушении воздушного пространства. Южнокорейские военные свою вину отрицали, утверждая, что беспилотники, о которых идет речь, не эксплуатируются армией. Позже выяснилось, что подозреваемыми в запуске дронов являются гражданские лица. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал к тщательному расследованию дела.

Во вторник министр объединения Кореи Чон Дон Ён выразил сожаление в связи с инцидентом, подчеркнув, что Сеул стремится к "взаимному признанию и мирному сосуществованию" двух стран.