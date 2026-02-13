Поиск

Axios сообщил, что Трамп и Нетаньяху продолжат давление на Иран параллельно с переговорами

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах в минувшую среду договорились не отказываться от давления на Иран, несмотря на возобновившиеся переговоры Вашингтона и Тегерана, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на источник.

"Американский чиновник рассказал, что Трамп и Нетаньяху в ходе встречи решили продолжать давить на Иран в то время, как идут переговоры", - информирует портал.

По данным Axios, после этой встречи Трамп принял окончательное решение отправить для усиления американской группировки второй авианосец - USS Gerald R. Ford. О возможности послать в регион вторую авианосную ударную группу Трамп говорил еще до этого в интервью Axios.

Авианосцу USS Gerald R. Ford, сейчас находящемуся в Карибском море, потребуется 3-4 недели, чтобы добраться до Ближнего Востока. По данным портала, это совпадает со сроками, о которых упоминал Трамп накануне, когда высказывал желание уже в марте окончательно определиться с соглашением с Тегераном. В противном случае, предупреждал Трамп, он сменит подход.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на официальные американские лица, сообщала, что вторым авианосцем ВМС США, который направится на Ближний Восток будет USS Gerald R. Ford. Авианосец должен будет присоединиться к авианосной ударной группе американского авианосца USS Abraham Lincoln на Ближнем Востоке в рамках кампании давления США на Иран, отметили источники.

