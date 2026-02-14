Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в субботу состыкуется с МКС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Корабль Crew Dragon с миссией Crew-12, выведенный на орбиту накануне, в субботу состыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

В состав миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

После 34-часового автономного полета корабль Crew Dragon должен состыковаться с МКС приблизительно в 15:15 по времени Восточного побережья США (в 23:15 по Москве).

По данным NASA, экипаж миссии Crew-12 проведет на станции около восьми месяцев.

В настоящее время на МКС работают астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28"