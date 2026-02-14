Поиск

Беспилотник и патрульный самолет ВМС США провели разведку вблизи Ирана

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США в субботу провели многочасовые полеты к юго-востоку от побережья Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен с авиабазы Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. В течение нескольких часов он курсировал над международными водами Оманского залива вблизи Ирана.

Затем P-8A Poseidon ВМС США, взлетевший с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне, совершил многочисленные пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами.

В пятницу сразу два патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon ВМС США провели полеты вблизи Ирана.

Эти американские патрульные самолеты, а также дальние беспилотники MQ-4C Triton регулярно используются для наблюдения за ситуацией районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.

ВМС США противолодочные самолеты Иран
