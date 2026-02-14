Алиев заявил о готовности к перезагрузке отношений с Францией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Баку и Париж готовы к перезагрузке двусторонних отношений, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Главное - как вы сами упомянули - это моя встреча с президентом Макроном в конце прошлого года. Она прошла весьма позитивно, и мы договорились нажать кнопку перезагрузки отношений. Мы готовы к этому. Последнее, что нам нужно, - это проблемы с какой-либо страной, включая Францию. Опять же, это была не наша инициатива (ухудшение двусторонних отношений - ИФ). Но сейчас я думаю, что обе стороны более готовы к нормализации отношений, особенно после того, как Армения и Азербайджан уже достигли мира", - сказал Алиев в интервью France24.

По его словам, после встречи президентов в Копенгагене (в октябре 2025 года - ИФ) "наши команды тесно взаимодействовали". "Они регулярно контактируют друг с другом. Уже состоялось несколько встреч. Правда, остаются еще некоторые вопросы, которые, как президент Макрон и я подчеркнули, нужно решать совместными усилиями. Но, опять же, важно понимать, что это дорога с двусторонним движением. И как два суверенных государства мы должны уважать друг друга, уважать правовые системы друг друга, а также не вмешиваться в дела друг друга. Именно Франция начала вмешиваться в наши внутренние дела, касающиеся Карабаха, и не только - даже в нашу политическую повестку дня. Поэтому это нужно прекратить. И я думаю, обе стороны знают, как этого достичь", - подчеркнул он.

Президент также выразил уверенность на новые встречи с французским коллегой в ближайшем будущем.