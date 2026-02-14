Стармер заявил, что Британия отправит авианосец HMS Prince of Wales на север Атлантики

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Британии Кир Стармер в субботу заявил, что британское командование в этом году направит в северную акваторию Атлантического океана авианосную ударную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales.

"Я могу объявить сегодня, что в этом году Британия отправит авианосную ударную группу в северную часть Атлантического океана и на Крайний Север, во главе с авианосцем HMS Prince of Wales, который будет действовать вместе с США, Канадой и другими союзниками по НАТО", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Стармер добавил, что Лондон также нарастил в два раза присутствие служащих сил специальных операций в Арктике, заключил крупнейшее в британской истории соглашение с Норвегией о строительстве кораблей.

Кроме того, премьер упомянул о расширении сотрудничества Британии с Францией в ядерной сфере.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.