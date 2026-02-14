Белорусские десантники проводят учения близ границы с Польшей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В рамках масштабной проверки Вооруженных сил Белоруссии приведена в высшую степень готовности дислоцируемая в Бресте 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Сообщается, что в ходе переброски соединения на полигон был отработан марш техники и личного состава на расстояние в 350 км. "Также оборудовали охрану периметра, инженерные сооружения, огневые позиции и развернули системы связи, отработали маскировку. При этом успешно отразили атаки дронов и условного противника - диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие продемонстрировали навыки в тактико-специальной подготовке, а также провели контрольные стрельбы. Вели огонь из автоматов и пулеметов Калашникова, штатного вооружения БТР и выполнили метание ручных осколочных гранат", - добавили там.