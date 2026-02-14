Премьер Испании выступает против наращивания ядерных вооружений

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес в субботу заявил, что, по его мнению, ядерное сдерживание является слишком затратным и опасным способом предотвращать вооруженные конфликты.

"Едва ли я первый додумался до этого. 70 лет назад, наши родители и их родители пришли к выводу, что ядерное сдерживание чересчур дорогостоящий и рискованный метод предотвращать конфликты между странами", - приводит The Guardian его слова, сказанные во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, на ядерное сдерживание надо тратить слишком много государственных инвестиций, и при этом оно не избавлено от технических ошибок и человеческого фактора. Он отметил, что данная система требует "нулевого уровня ошибок" и постоянной корректировки, чтобы избежать тотальных разрушений.

"Ядерные державы забыли уроки прошлого, и они вновь расширяют свои ядерные арсеналы", - резюмировал премьер.

В январе телеканал NBC со ссылкой на источники передавал, что в странах Европы прорабатывают варианты усиления собственных ядерных вооружений вместо того, чтобы продолжать полагаться на защиту США. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что ряд европейских стран проводит в условиях секретности переговоры по вопросам обеспечения ядерного сдерживания собственными силами.

Также в пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что начал обсуждение с Францией вопросов ядерного сдерживания.