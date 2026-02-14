В Армянской церкви назвали дело против католикоса политически мотивированным

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В духовном центре Армянской церкви - Первопрестольном Святом Эчмиадзине - назвали незаконным и политически мотивированным решение Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против Католикоса всех армян Гарегина Второго.

"Эти действия против Католикоса являются необоснованными и незаконными, носят подчеркнуто политический характер", - говорится в заявлении.

Отмечается, что антиконституционными и незаконными действиями, вмешательством во внутреннюю жизнь церкви правительство Армении препятствует патриаршей деятельности Католикоса.

"Призываем к немедленному пересмотру незаконных решений, принятых против Католикоса, шести епископов и секретаря Высшего духовного совета, которые раскалывают наше общество и подрывают репутацию и авторитет нашей страны", - говорится в заявлении Св.Эчмиадзина.

В субботу генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, выезд из страны ему запрещен.

Ранее распоряжением Католикоса всех армян присоединившийся к антицерковной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна епископ Арман Сароян был освобожден от должности главы одной из епархий в стране, а решением Высшего духовного совета он был лишен епископского сана.

После этого Сароян подал в суд иск о восстановлении в должности, судебные приставы запретили Армянской церкви препятствовать его деятельности, а в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного акта.

В конце января Следственный комитет Армении обвинил в препятствовании исполнения судебного акта также шестерых членов Высшего духовного совета Армянской церкви.

По приглашению Католикоса всех армян с 16 по 19 февраля в австрийском городе Санкт-Пёльтен должно было пройти Собрание епископов Армянской апостольской церкви. Собрание планировалось провести 10-12 декабря 2025 года в Армении, однако, по заявлению пресс-канцелярии Первопрестольного Св.Эчмиадзина, его пришлось отложить "с учетом давления в отношении священнослужителей, в том числе арестов".

Премьер Армении Никол Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны.