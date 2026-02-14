Поиск

В Армянской церкви назвали дело против католикоса политически мотивированным

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В духовном центре Армянской церкви - Первопрестольном Святом Эчмиадзине - назвали незаконным и политически мотивированным решение Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против Католикоса всех армян Гарегина Второго.

"Эти действия против Католикоса являются необоснованными и незаконными, носят подчеркнуто политический характер", - говорится в заявлении.

Отмечается, что антиконституционными и незаконными действиями, вмешательством во внутреннюю жизнь церкви правительство Армении препятствует патриаршей деятельности Католикоса.

"Призываем к немедленному пересмотру незаконных решений, принятых против Католикоса, шести епископов и секретаря Высшего духовного совета, которые раскалывают наше общество и подрывают репутацию и авторитет нашей страны", - говорится в заявлении Св.Эчмиадзина.

В субботу генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, выезд из страны ему запрещен.

Ранее распоряжением Католикоса всех армян присоединившийся к антицерковной кампании премьер-министра Армении Никола Пашиняна епископ Арман Сароян был освобожден от должности главы одной из епархий в стране, а решением Высшего духовного совета он был лишен епископского сана.

После этого Сароян подал в суд иск о восстановлении в должности, судебные приставы запретили Армянской церкви препятствовать его деятельности, а в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного акта.

В конце января Следственный комитет Армении обвинил в препятствовании исполнения судебного акта также шестерых членов Высшего духовного совета Армянской церкви.

По приглашению Католикоса всех армян с 16 по 19 февраля в австрийском городе Санкт-Пёльтен должно было пройти Собрание епископов Армянской апостольской церкви. Собрание планировалось провести 10-12 декабря 2025 года в Армении, однако, по заявлению пресс-канцелярии Первопрестольного Св.Эчмиадзина, его пришлось отложить "с учетом давления в отношении священнослужителей, в том числе арестов".

Премьер Армении Никол Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны.

Армения Гарегин Второй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 февраля

Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

 Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

 Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

 В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

Стармер признал, что Европе будет трудно заместить роль США в ее безопасности

Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

 Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

Рубио заявил, что на переговорах по Украине остались самые сложные вопросы

Поврежден соединяющий Польшу и Швецию подводный электрокабель в Балтийском море

В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

 В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ

 Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 63 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8402 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });