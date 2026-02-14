Глава Азербайджана выразил надежду, что мирный договор с Арменией будет подписан уже в этом году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан рассматривает новые возможности для развития транспортных коридоров в регионе после заключения мирного договора с Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы живём в условиях мира (с Арменией - ИФ) всего лишь шесть месяцев. Поверьте, это очень хорошее и особенное чувство, которое разделяет все население Азербайджана. Уверен, что народ Армении думает так же. (...) Мы работаем с нашими партнерами в Центральной Азии над проектом прокладки волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря, который должен быть готов в этом году. Мы также рассматриваем новые возможности после достижения мира с Арменией", - сказал Алиев в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества".

По его словам, после достижения мира с Арменией коридор, ведущий в Армению через Азербайджан, а затем в Европу, также обладает огромным потенциалом с точки зрения объема грузопотоков.

Президент выразил надежду, что мирный договор с Арменией будет подписан уже в этом году.

"Коридоры создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, благодаря чему Азербайджан, Грузия и Армения смогут, в конце концов, начать трехстороннее сотрудничество друг с другом", - считает президент.

"Несомненно, чтобы стать региональным транспортным узлом, необходимо поддерживать хорошие отношения с соседями. Так, Азербайджан поддерживает хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком. Географическое положение Азербайджана таково, что наша страна расположена между Азией и Европой, что является преимуществом. Однако без соответствующей физической инфраструктуры это преимущество ничего не значит", - отметил глава государства.