Премьер Дании призвал прекратить угрозы в адрес Гренландии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Жители Гренландии не должны подвергаться угрозам, а давление на остров неприемлемо, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Мы сталкиваемся с угрозами (... ). Народу Гренландии раньше никогда не угрожали, так что это давление неприемлемо", - приводит ее слова газета The Guardian.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, она подчеркнула, что Дания готова сотрудничать с США, но по некоторым вопросам Копенгаген не пойдет на компромиссы.

Ранее в субботу Фредериксен заявила, что, по ее мнению, американский президент Дональд Трамп по-прежнему преследует цель присоединить Гренландию.

Изначально Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, являющаяся частью Дании, вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей как Дании, так и Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах по компромиссному варианту.