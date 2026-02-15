Поиск

Премьер Дании призвал прекратить угрозы в адрес Гренландии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Жители Гренландии не должны подвергаться угрозам, а давление на остров неприемлемо, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Мы сталкиваемся с угрозами (... ). Народу Гренландии раньше никогда не угрожали, так что это давление неприемлемо", - приводит ее слова газета The Guardian.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, она подчеркнула, что Дания готова сотрудничать с США, но по некоторым вопросам Копенгаген не пойдет на компромиссы.

Ранее в субботу Фредериксен заявила, что, по ее мнению, американский президент Дональд Трамп по-прежнему преследует цель присоединить Гренландию.

Изначально Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, являющаяся частью Дании, вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей как Дании, так и Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах по компромиссному варианту.

Гренландия Мюнхен НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 февраля

Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

 Глава ЕК призвала воплотить в жизнь статью о коллективной обязанности ЕС защищаться от агрессии

Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

 Против Католикоса всех армян возбудили дело и запретили его выезд из страны

В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

 В переговорах США с РФ и Украиной в Женеве примут участие Уиткофф и Кушнер

Стармер признал, что Европе будет трудно заместить роль США в ее безопасности

Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

 Госсекретарь США назвал работу ООН неэффективной

Рубио заявил, что на переговорах по Украине остались самые сложные вопросы

Поврежден соединяющий Польшу и Швецию подводный электрокабель в Балтийском море

В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

 В Финляндии хотят ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью с россиянами

Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ

 Представители ведомств Британии, Скандинавии и Балтии обсудили перехват танкеров, связываемых с РФ
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 66 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8402 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });