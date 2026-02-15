Ракета компании SpaceX вывела на орбиту группу из 24 интернет-спутников Starlink

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже 13-й запуск аппаратов Starlink с начала года.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в субботу в 17:59 по времени Тихоокеанского побережья США (в воскресенье в 04:59 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 23-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.