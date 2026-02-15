Ракета компании SpaceX вывела на орбиту группу из 24 интернет-спутников Starlink
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Это уже 13-й запуск аппаратов Starlink с начала года.
Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в субботу в 17:59 по времени Тихоокеанского побережья США (в воскресенье в 04:59 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 23-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.
С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 11,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 9,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 34 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
В настоящее время сеть Starlink покрывает 160 стран и территорий мира, обеспечивая высокоскоростным интернетом более 10 млн активных клиентов.