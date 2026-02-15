Глава МИД Ирана отправился в Швейцарию на переговоры с США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье направился из Тегерана в Женеву, где во вторник у него запланированы переговоры по атому с США, сообщает агентство "Мехр".

В сообщении отмечается, что в Швейцарии у Аракчи также запланированы встречи с главами МИД Швейцарии и Омана. Он встретится и с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Переговоры с США, как ожидается, коснутся иранской ядерной проблемы. Оман выполняет функции посредника в этих контактах.

Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Техт-Раванчи заявил, что Иран готов рассмотреть компромиссы для достижения ядерной договоренности с США, если американцы будут готовы обсуждать снятие санкций.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время "мяч находится на стороне Америки, которой нужно доказать, что она действительно хочет заключить соглашение".

Отвечая на вопрос, согласится ли Иран вывезти свой запас более чем в 400 кг высокообогащенного урана за пределы страны, как это было сделано по ядерной сделке 2015 года, Техт-Раванчи сказал, что "еще слишком рано говорить, что произойдет в ходе переговоров".