РФ готова к переговорам о свободной торговле с Латинской Америкой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готова обсуждать создание зоны свободной торговли с крупнейшим объединением Латинской Америки МЕРКОСУР, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука.

"РФ оценивает возможные перспективы переговоров и с крупнейшим экономическим блоком региона - МЕРКОСУР, заявил "Известиям" Алексей Оверчук. Сейчас в это объединение входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай", - говорится в публикации.

По словам вице-премьера, которые приводит издание, "с одной стороны, нужно проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно", при этом "с другой, есть определенный переговорный ресурс, который сегодня направлен на другие страны".

"Но мы всегда открыты к такому диалогу и, конечно, заинтересованы в том, чтобы расширять возможности для экономик ЕАЭС", - отметил Оверчук.

МЕРКОСУР (Mercado Comn del Sur - MERCOSUR) - торгово-экономический союз Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Основан в 1991 году.