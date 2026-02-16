Поиск

РФ готова к переговорам о свободной торговле с Латинской Америкой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готова обсуждать создание зоны свободной торговли с крупнейшим объединением Латинской Америки МЕРКОСУР, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука.

"РФ оценивает возможные перспективы переговоров и с крупнейшим экономическим блоком региона - МЕРКОСУР, заявил "Известиям" Алексей Оверчук. Сейчас в это объединение входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай", - говорится в публикации.

По словам вице-премьера, которые приводит издание, "с одной стороны, нужно проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно", при этом "с другой, есть определенный переговорный ресурс, который сегодня направлен на другие страны".

"Но мы всегда открыты к такому диалогу и, конечно, заинтересованы в том, чтобы расширять возможности для экономик ЕАЭС", - отметил Оверчук.

МЕРКОСУР (Mercado Comn del Sur - MERCOSUR) - торгово-экономический союз Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Основан в 1991 году.

ЕАЭС Бразилия Алексей Оверчук Аргентина Боливия МЕРКОСУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

 Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

Рубио сообщил о настрое США пока искать дипломатические пути решения ядерной проблемы Ирана

Рубио заявил, что США не собираются "бросать" НАТО

Военные США задержали в Индийском океане танкер

У Макрона в понедельник в Дели запланирована встреча с премьером Индии

В МИД Ирана заявили о готовности рассмотреть компромиссы для заключения ядерной сделки с США

 В МИД Ирана заявили о готовности рассмотреть компромиссы для заключения ядерной сделки с США

На Земле началась магнитная буря

 На Земле началась магнитная буря

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 февраля

Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

 Рубио обсудил Украину с коллегами по G7
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });