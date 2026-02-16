Европейские рынки акций не показали единой динамики в пятницу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы завершили торги в пятницу разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,13% - до 617,7 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,42%, германский DAX - 0,25%. Французский CAC 40 потерял 0,35%, итальянский FTSE MIB - 1,71%, испанский IBEX 35 - 1,25%.

Трейдеры оценивали корпоративные отчетности и статданные.

Как стало известно в пятницу, инфляция в США замедлилась в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце повысились на 2,4% в годовом выражении, минимально с мая 2025 года. При этом годовая базовая инфляция (Core CPI) составила 2,5% и была самой низкой с марта 2021 года. В декабре рост этих индексов составил 2,7% и 2,6% соответственно.

Новые данные укрепили ожидания трейдеров относительно того, что Федрезерв начнет снижать ключевую ставку уже в июне - вероятность этого события оценивалась в 69% после выхода отчета о потребительских ценах против 63% до него. Кроме того, участники рынка теперь оценивают в 50% вероятность того, что ставка американского ЦБ будет снижена трижды в текущем году. Ранее они прогнозировали лишь два уменьшения.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стал британский поставщик аналитических услуг RELX (+10%).

Бумаги французского поставщика компонентов для аэрокосмической и оборонной отраслей Safran SA подорожали на 8,3%. Компания улучшила среднесрочный прогноз на фоне сильных результатов за 2025 год. Выручка Safran в прошлом году увеличилась на 15%, а скорректированная операционная прибыль - на 26%.

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировал итальянский производитель водных насосов Interpump Group (-18,3%), отчитавшийся о падении чистой прибыли на 22% в октябре-декабре 2025 года.

Рыночная стоимость Capgemini увеличилась на 5,1%. Французский поставщик ИТ-услуг прогнозирует рост выручки на 6,5-8,5% в текущем году. Компания заявила, что бум в сфере искусственного интеллекта повысил спрос на ее услуги в последнем квартале прошлого года. Capgemini ожидает сохранения этого тренда в текущем году.

Капитализация швейцарской Novartis выросла на 1,1% после сообщения фармкомпании о позитивных результатах клинических исследований ее препарата для лечения заболевания почек.

Акции норвежского производителя алюминия Norsk Hydro подешевели на 5,9% на новостях об ухудшении его результатов в перерабатывающем сегменте.

Котировки французского производителя косметики L'Oreal упали на 4,9%. Рост его сопоставимых продаж в четвертом квартале оказался хуже ожиданий аналитиков.

Капитализация британского NatWest сократилась на 2,5%, несмотря на сильную отчетность банка за прошлый квартал и хорошие прогнозы на текущий год.

Активный подъем на торах в пятницу продемонстрировали Aurubis (+7,2%), Wolters Kluwer (+6,1%), Embracer Group (+5,9%), Mandatum (+5,7%), Experian (+5,4%) и WPP (+5,2%).

Среди компаний, понесших самые ощутимые потери, - Tomra Systems (-8,7%), Bank of Ireland (-6,1%), BPER Banca и Commerzbank (-5,7%), Banca Popolare di Sondrio (-5,5%) и Societe Generale (-5,4%).