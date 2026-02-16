Поиск

Президент Навроцкий хотел бы, чтобы у Польши появилось ядерное оружие

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Польша должна стремиться к развитию собственного ядерного потенциала, заявил президент республики Кароль Навроцкий в эфире телеканала Polsat News.

"Я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту. Этот путь, с соблюдением всех международных норм, - это тот путь, которому мы должны следовать", - сказал Навроцкий, отвечая на вопрос, должна ли Польша иметь ядерное оружие.

"Мы страна, лежащая прямо у границы военного конфликта", - сказал президент, отметив, что поддерживает укрепление безопасности Польши "даже с опорой на ядерный потенциал".

