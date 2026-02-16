Государственный министр ОАЭ принял участие в саммите Африканского союза в Аддис-Абебе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Государственный министр ОАЭ шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян принял участие в саммите Африканского союза, который прошел в минувшие выходные в Аддис-Абебе, передает агентство WAM.

Как отмечается в сообщении, участие в саммите подтверждает нацеленность ОАЭ на укрепление отношений с африканскими государствами, развитие партнерств, поддержку усилий по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития на континенте.

"ОАЭ также подтверждают свою поддержку целей Повестки дня Африканского союза 2063 и намерение расширять сотрудничество с Комиссией Африканского союза и государствами-членами в сферах торговли и инвестиций, возобновляемой энергетики, продовольственной безопасности, цифровой трансформации и наращивания потенциала", - отмечает агентство.

Как сообщается, на "полях" саммита Аль Нахайян провел встречи с рядом африканских лидеров и официальных лиц, обсудил с ними текущие политические и экономические вопросы, подтвердил приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества с африканскими странами.