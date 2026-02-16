Поиск

Рубио заявил о кардинальных переменах в трансатлантических отношениях

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности не стал отрицать изменения, которые претерпели трансатлантические отношения, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Рубио - лучшее, на что мы можем рассчитывать от администрации США. Но он был однозначен в отношении того, что, если трансатлантические отношения и не сломаны, они сильно отличаются от того, что было раньше", - заявил изданию министр одной европейской страны, присутствовавший на конференции.

"Вот в чем дело: если вы что-то ломаете, непросто потом это починить. Хорошо, что Рубио протянул руку, а не стал бить в глаз (...) но ничего не изменилось", - заявил другой министр.

Один европейский дипломат пояснил изданию, что настоящее послание Рубио для Европы заключается в его визитах после конференции в Словакию и Венгрию - наиболее проблемные, по мнению наблюдателей, стран для властей ЕС.

Однако другие официальные лица отмечали: более примирительный тон в выступлении Рубио, чем был у вице-президента США Джей Ди Вэнса на выступлении на Мюнхенской конференции 2025 года, дает возможность предположить, что трансатлантические отношения еще могут вернуться в привычный режим.

"Фактически Рубио повторил анализ Вэнса о закате западной цивилизации и о массовой миграции. Но с практической точки зрения, что имеет значение для нас, он смог убедить нас о своем настрое в пользу НАТО. На этом фундаменте мы можем работать", - объяснил источник, знакомый с реалиями политики в ФРГ.

В Мюнхене Рубио посвятил основную часть речи отношениям США с Европой. Он назвал глупой идею, согласно которой Запад может управлять процессами в мире, используя либерально-демократические ценности, свободную торговлю, отказ от элементов национального суверенитета. Также он раскритиковал политику европейских стран в сфере энергетики и миграции.

Глава Госдепартамента отметил, что США нужны сильные союзники и, следовательно, сильная Европа. Он призвал европейцев не забывать о своем происхождении, культуре и противостоять "попыткам стереть основы западной цивилизации".

Марко Рубио НАТО Европа Госдепартамент США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 февраля

Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

 Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

 В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

 Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

Рубио сообщил о настрое США пока искать дипломатические пути решения ядерной проблемы Ирана

Рубио заявил, что США не собираются "бросать" НАТО
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8422 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });