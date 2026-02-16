Рубио заявил о кардинальных переменах в трансатлантических отношениях

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности не стал отрицать изменения, которые претерпели трансатлантические отношения, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Рубио - лучшее, на что мы можем рассчитывать от администрации США. Но он был однозначен в отношении того, что, если трансатлантические отношения и не сломаны, они сильно отличаются от того, что было раньше", - заявил изданию министр одной европейской страны, присутствовавший на конференции.

"Вот в чем дело: если вы что-то ломаете, непросто потом это починить. Хорошо, что Рубио протянул руку, а не стал бить в глаз (...) но ничего не изменилось", - заявил другой министр.

Один европейский дипломат пояснил изданию, что настоящее послание Рубио для Европы заключается в его визитах после конференции в Словакию и Венгрию - наиболее проблемные, по мнению наблюдателей, стран для властей ЕС.

Однако другие официальные лица отмечали: более примирительный тон в выступлении Рубио, чем был у вице-президента США Джей Ди Вэнса на выступлении на Мюнхенской конференции 2025 года, дает возможность предположить, что трансатлантические отношения еще могут вернуться в привычный режим.

"Фактически Рубио повторил анализ Вэнса о закате западной цивилизации и о массовой миграции. Но с практической точки зрения, что имеет значение для нас, он смог убедить нас о своем настрое в пользу НАТО. На этом фундаменте мы можем работать", - объяснил источник, знакомый с реалиями политики в ФРГ.

В Мюнхене Рубио посвятил основную часть речи отношениям США с Европой. Он назвал глупой идею, согласно которой Запад может управлять процессами в мире, используя либерально-демократические ценности, свободную торговлю, отказ от элементов национального суверенитета. Также он раскритиковал политику европейских стран в сфере энергетики и миграции.

Глава Госдепартамента отметил, что США нужны сильные союзники и, следовательно, сильная Европа. Он призвал европейцев не забывать о своем происхождении, культуре и противостоять "попыткам стереть основы западной цивилизации".