Путин подтвердил участие в заседании высшего Евразийского экономического совета в Астане

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества - с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Путин подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего евразийского экономического совета".

Токаев пригласил президента России "осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.

Кроме того, затронуты актуальные проблемы международной повестки дня. Лидеры условились оставаться в тесном контакте, сообщает пресс-служба.

Со своей стороны пресс-служба президента Казахстана сообщила, что "главы государств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений", "с удовлетворением отметили последовательное исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне".

"Дана положительная оценка проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, также отмечена важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

В сообщении отмечается, что Токаев подтвердил свое приглашение российскому президенту посетить с государственным визитом Казахстан.