Поиск

Путин подтвердил участие в заседании высшего Евразийского экономического совета в Астане

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества - с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Путин подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего евразийского экономического совета".

Токаев пригласил президента России "осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.

Кроме того, затронуты актуальные проблемы международной повестки дня. Лидеры условились оставаться в тесном контакте, сообщает пресс-служба.

Со своей стороны пресс-служба президента Казахстана сообщила, что "главы государств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений", "с удовлетворением отметили последовательное исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне".

"Дана положительная оценка проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, также отмечена важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

В сообщении отмечается, что Токаев подтвердил свое приглашение российскому президенту посетить с государственным визитом Казахстан.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Молдавии опроверг утверждения оппозиции о грядущей отставке правительства

Volkswagen планирует сократить расходы к концу 2028 года на 20%

Власти Нигера обсуждают с США, Россией и Китаем продажу урана

В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

 В Рио школу самбы обвинили в агитации из-за шествия в честь Лулы да Силвы

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 февраля

Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

 Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

 В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });